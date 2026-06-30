117 şüpheliye yeni nesil suç örgütü operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu belirlenen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, sokakları çetelerden ve gençleri bu karanlık yapılardan arındırmakta kararlı olduklarını belirtti.

Geçen hafta 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdikleri genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonları anımsatan Gürlek, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki önemli operasyon yapıldığını bildirdi.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon lirayı bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz."