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Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Çiftlik sahibi durumu itfaiyeye bildirdi ve halat yardımıyla ineğin kuyudan çıkarılması sağlandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yaya Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya inek düştü.

İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan çiftlik sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir iş makinesine bağlanan halat yardımıyla yaklaşık 400 kiloluk inek kuyunun içinden güçlükle çıkardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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