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Su güğümüne gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

Su güğümüne gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, su güğümü içerisine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan Çiğdem Şendoğan tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda su güğümü içerisine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan Çiğdem Şendoğan, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Stad Mahallesi'nde oturan Çiğdem Şendoğan'ın evinde ve üzerinde arama yaptı. Ev ve üst aramasında banyoda bulunan su güğümü içerinde gizlenmiş çok sayıda sentetik ecza haplar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şendoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şendoğan, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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