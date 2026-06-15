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Devrilen motosikletin sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Bursa'da motosiklet sürücüsü, yoldaki su birikintisine girince kontrolünü kaybetti. Devrilen motosiklet karşı şeritten gelen otomobile çarptı; sürücü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da su birikintisine girince sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, devrilip karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Sürücünün otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Haziran'da saat 09.30 sıralarında Gürsu ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yoldaki su birikintisine girince kontrolünü kaybetti. Devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Sürücü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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