Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'den ŞUTSO'ya ziyaret

ŞANLIURFA (AA) - Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ŞUTSO) ziyaret etti.

ŞUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hassen ile beraberindekiler, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek'in makamında bir araya geldi.

Kenttin turizm, tarım ve sanayi sektörleriyle ilgili Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen'e bilgi veren Peltek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Peltek, iki ülke arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştireceğine inandığını belirtti.

Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen ise Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa'nın tarihiyle kültürüyle önemli bir kent olduğunu, bu ziyaretle birlikte ticari ilişkilerin ivme kazanacağına inandığını ifade etti.