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Sri Lanka'da başlatılan Hasthi Sena programı ilk etapta 17 file odaklanacak

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Sri Lanka'da başlatılan Hasthi Sena programı ilk etapta 17 file odaklanacak
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Sri Lanka Çevre Bakanlığı, filleri korumak ve insan-fil çatışmasını azaltmak için ada genelinde Hasthi Sena programını başlattı. Bakanlık, silahlı kuvvetler ve Yaban Hayatını Koruma Dairesi'nin ortak yürüttüğü programın ilk aşaması risk altındaki 17 file odaklanacak; fillerin yaşam alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin kapsanması bekleniyor.

KOLOMBO, 3 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka Çevre Bakanlığı, filleri korumak ve insan-fil çatışmasını azaltmak için ada genelinde bir program başlatıldığını duyurdu.

Sri Lanka Çevre Bakanı Dammika Patabendi pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hasthi Sena" adlı programın Kuzeybatı Yaban Hayatı Bölgesi'nde başladığını belirtti.

Açıklamaya göre Çevre Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve Yaban Hayatını Koruma Dairesi tarafından ortaklaşa yürütülen program, ilk aşamada risk altında olduğu belirlenen 17 file odaklanacak.

Bakan, programın fillerin yaşam alanlarının yaklaşık yüzde 80'ini kapsamasının beklendiğini, geri kalan yüzde 20'lik bölümün ise ayrı bir program kapsamında ele alınacağını söyledi.

Yetkililer ayrıca filleri tehdit eden yasadışı ateşli silahlar, "hakka patas" olarak bilinen patlayıcı yemler, izinsiz elektrikli çitler ve tuzakları kullananlara karşı baskınlar düzenleyecek ve yasal işlem başlatacak.

Kaynak: Xinhua
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