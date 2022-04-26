Sri Lanka, borcunun refinansmanı için Çin'le temasta

Sri Lanka, Çin bankalarına borcunun bir kısmını geri ödemek için Pekin yönetimiyle başka bir kredi alma konusunu görüşüyor.

Channel News Asia'daki habere göre, Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Nalaka Godahewa, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Çin bankalarına olan borcunun bir kısmını geri ödemek için Pekin yönetimiyle başka bir kredi alma konusunu ele aldığını belirtti.

Pekin'in, Sri Lanka'nın borcunu yeniden yapılandırmaktan emsal oluşturmak istemediği için çekindiğini ifade eden Godahewa, Maliye Bakanlığının Çin ile görüşmelerin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını söyledi.

Godahewa, Uluslararası Para Fonunun (IMF), Sri Lanka ile yakın ilişki içinde olmaya istekli olduğunu, Dünya Bankası ve diğer kurumlardan destek sözü aldıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, geçen hafta IMF yetkilileriyle görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunmuştu.

IMF'den yapılan açıklamada, Sabry liderliğindeki heyetle yapılan ilk görüşmeler "verimli" olarak nitelendirilmişti.

Açıklamada, IMF'nin Sri Lankalı yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışacağı ve ekonomik krizin çözülmesi için diğer paydaşlarla ilişki içerisinde Sri Lanka'nın çabalarını destekleyeceği belirtilmişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.???????