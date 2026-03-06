Haberler

Sri Lanka, açıklarındaki ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

Sri Lanka, ABD'nin, ada açıklarında İran'a ait savaş gemisini batırmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirdi.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Buddhika Sampath, yaptığı açıklamada, söz konusu ikinci geminin kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.

IRIS Bushehr isimli geminin mürettabatının Colombo Limanı'na getirileceğini belirten Sampath, daha sonra geminin ülkenin doğusundaki bir limana demirleyeceğini kaydetti.

İran'a ait bir gemi batırılmıştı

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, batan gemide bulunanlardan 87'sinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Donanma Sözcüsü Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
