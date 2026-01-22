Mahinur Özdemir Göktaş: Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Sözleşmeli Personeli de Kapsayacak Şekilde Düzenlendi

(ANKARA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle, doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle, doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Göktaş, düzenlemenin ülke, millet ve aileler için hayırlı olmasını diledi.