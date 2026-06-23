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2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği... Yusuf Tekin: Sözleşmeli Öğretmenler İçin Eylül Ayında Ayrı Duyuru Yayımlanacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine dahil olamayan sözleşmeli öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir duyuru yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine dahil olamayan sözleşmeli öğretmenler için özel eylül ayında ayrı bir duyuru yayımlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında eğitim ailemize katılan ve 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerimiz, 7528 sayılı Kanun'daki çalışma süresi şartı gereği 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine bu aşamada dahil olamamaktadır. Bakanlık olarak öğretmenlerimizin mazeretlerini ve aile bütünlüğüne dair taleplerini her zaman istişare kültürüyle, titizlikle ele aldık, bugün de aynı hassasiyetle değerlendirdik."

Bu doğrultuda, yasal çalışma süresini tamamlayacakları Eylül ayında, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri için kendilerine özel ayrı bir duyuru yayımlanacaktır. Öğretmenlerimize ve eğitim ailemize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
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