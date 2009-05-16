Soylu'ya "Alemin Kralı" Çiller'e "Yüce Başbakan" Tezahüratı

Demokrat Parti 5.Olağanüstü Kongresi devam ederken, Genel Başkan Süleyman Soylu salonda "Alemin Kralı" geliyor sloganıyla karşılandı.

Demokrat Parti Genel Kurulu'nda Genel Başkan Adayı Hüsametin Cindoruk'un ardından salona Mehmet Ali Bayar geldi. Cindoruk'un aksine Bayar, alkışlarla karşılandı. Bayar'ın hemen ardından ise Genel Başkan Süleyman Soylu salona giriş yaptı. Soylu, "Alemin Kralı Geliyor", "Muhteşem Soylu", "Delege uyuma Soylu'ya sahip çık" sloganlarıyla karşılandı. Divan Başkanı Hasan Subaşı Soylu'nun salona girişini "Demokrasi Mücahidi" sözleriyle haber verdi. Süleyman Soylu'nun gelmesinin ardından konfetiler atıldı.

ÇİLLER TELGRAFINA "YÜCE BAŞBAKAN" TEZAHÜRATI

Kongreye gelen kutlama mesajları okunurken, DYP eski lideri ve başbakan Tansu Çiller'in gönderdiği telgraf, Demokrat Partililerde heyecan dalgasına neden oldu. Partililer, Çiller'in mesajı okunurken hem alkışladı hemde "Yüce Başbakan" diye slogan attı. Delegeler klimaların çalışmadığı salonda terlerken, pek çok delege "klimaları açın" diye bağırdı. Kongrede delegeler arasında küçük çapta sözlü atışmalar yaşandığı dikkat çekti.(ANKA)

(ONR/BÜN)