Soylu: &quot;Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir&quot; - Haberler

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Soylu: "Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu:

"Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti (3)

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

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