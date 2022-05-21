Soylu: "Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu:
"Türkiye kamu hizmetleri konusunda devrim gerçekleştirmiştir"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti (3)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel