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İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Örgütün, alacak verecek bahanesiyle mağdurları tehdit, cebir ve kurşunlama yöntemleriyle para ödemeye zorladığı tespit edildi. Operasyonda büyük miktarda döviz, silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında elebaşılığını M.F.S'nin yaptığı ve kamuoyunda "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları belirlenen zanlılar hakkında "yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, ticari işletmeler ve mal varlığı bulunan kişileri hedef seçtikleri, alacak verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya arabuluculuk görüntüsü adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibata geçtikleri, taleplerinin karşılanmaması halinde tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurdukları ve örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesi ile kamuoyundaki korkutucu gücünü kullanarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 176 fişek ile balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi, 8 zanlı gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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