ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı konut kompleksinde dersler iptal edildi.
- ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Saldırı, üniversitenin 'Hugine Suites' konut kompleksinde gerçekleşti.
- South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde bugün ders yapılmayacağı açıklandı.
ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün SCSU'da öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.
ÜNİVERSİTEDE DERSLER İPTAL EDİLDİ
Haberde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU'da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.