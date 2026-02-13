Haberler

ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı konut kompleksinde dersler iptal edildi.

  • ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
  • Saldırı, üniversitenin 'Hugine Suites' konut kompleksinde gerçekleşti.
  • South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde bugün ders yapılmayacağı açıklandı.

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün SCSU'da öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.

ÜNİVERSİTEDE DERSLER İPTAL EDİLDİ

Haberde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU'da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı