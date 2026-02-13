ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün SCSU'da öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.

ÜNİVERSİTEDE DERSLER İPTAL EDİLDİ

Haberde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU'da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.