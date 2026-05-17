Hatay'da hız sınırını aştığı anları sosyal medyada paylaşan motosikletliye 55 bin lira ceza
Hatay İskenderun'da motosikletiyle hız sınırını aştığı anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 55 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 90 gün el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı gittiği anların videosunu hesabında paylaşan sürücünün M.F.Y. olduğunu belirledi.
Polis merkezine götürülen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 55 bin lira ceza kesildi.
M.F.Y'nin sürücü belgesine de 90 günlüğüne el konuldu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak