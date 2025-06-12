Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar İddiası

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Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar İddiası
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Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, dijital oyun adı altında sanal kasalar açarak haksız kazanç sağlama ve kumar oynamaya teşvik etme suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL)Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya.

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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