Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar İddiası

(İSTANBUL)Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya.

Şüpheliler, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.