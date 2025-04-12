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Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic'i Darbeden Eski Sevgilisi Tutuklandı

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, İstanbul'daki bir restoranda Bilic'i darbettiği iddiasıyla tutuklandı. Çetin, suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.

(İSTANBUL) - Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda yumruklan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı.

"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Berk Çetin Denizli'de yakalandı. Şüpheli Çetin, Emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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