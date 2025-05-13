Sosyal Güvenlik Haftası Kutlamaları ve Yeşilçam Şarkıları Concerti Tekirdağ'da

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Alan ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Soytürk, Alan ve beraberindeki heyet nezdinde tüm SGK çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağ'da Yeşilçam Şarkıları konseri düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yeşilçam Şarkıları konserine katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, sanatçı Aygün Karadoğan, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Yeşilçam şarkılarıyla nostalji yaşayan dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Soytürk, sanatçı Karadoğan'a çiçek takdim etti.

Konsere, Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

-Tekirdağ NKÜ'de Bilim İletişimi Ofisi kuruldu

Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Ofisi, üniversitenin bilimsel birikimini toplumla buluşturmayı, halkla daha güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurmayı amaçlıyor.

Üniversite, ofisle bilimsel etkinlikleri şehrin farklı noktalarına taşımayı, bilimsel farkındalık oluşturarak toplumla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Bilim İletişimi Ofisi'nin, üniversitenin topluma dönük yüzünü temsil eden çok önemli bir oluşum olduğunu belirtti.

Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kocaman da bilimin toplumla buluştuğu her alanın, üniversitenin etkisini artırdığını ifade etti.