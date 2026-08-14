Sorgun Kaymakamı Canpolat, muhtarlarla bir araya geldi

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapılan toplantıda, mahalle muhtarlarının sorunları dinlendi.

Merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kaymakam Canpolat, toplantıda mahallelerin genel durumu, vatandaşların talep ve ihtiyaçları ile kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin konuların ele alındığını belirtti.

Mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

???????Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA