Sorgun'da yeni mezarlık alanı projesi kapsamında yapılacak caminin temeli atıldı

Sorgun Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni mezarlık alanı projesinin ilk etabı kapsamında yapılacak caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni mezarlık alanı projesinin ilk etabı kapsamında yapılacak olan caminin temelini attıklarını söyledi.

Ekinci, ilçenin önemli ihtiyaçlarından birinin yeni mezarlık alanı olduğunu belirterek "Eymir yolu üzerinde yapılacak olan bu proje, sadece bir mezarlık alanı değil, cami, gasilhane, taziye evi, su deposu, şehit mezarlığı gibi birçok önemli yapıyı da içerisinde barındıracak. Modern ve kapsamlı bir anlayışla hazırlanan proje, hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyacına yanıt verecek." diye konuştu.

Kısa sürede tamamlanacak projenin Sorgun'a değer katacağını belirten Ekinci, ilçeye daha düzenli ve kapsamlı bir mezarlık alanı kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Dua edilmesinin ardından caminin temeli atıldı.