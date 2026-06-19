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Sorgun'da Bilim Şenliği düzenlendi

Sorgun'da Bilim Şenliği düzenlendi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencileri, eğitim yılı boyunca hazırladıkları projeleri Bilim Şenliği'nde sergiledi. Kaymakam Canpolat, projelerin geleceğin mucitlerine ışık tutacağını belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencileri, eğitim yılı içinde hazırladıkları projeleri Bilim Şenliği'nde sergiledi.

Şakir Efendi Şehir Maydanı'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, sergilenen projelerin bilim alanında yaşanan gelişmelere ışık tutacağını ve geleceğin mucitlerinin çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

Canpolat, bir yıllık sürecin büyük bir özverinin ve emeğin sonucunda ortaya çıkan bu projeler olduğunu belirterek, "Gelişen, değişen ve dönüşen dünyada yaşadığımız çağı çok iyi okumamız gerekiyor. Dijitalleşen bu çağ, bilime, ilime ve insani değerlere ters orantılı olarak yön veriyor. Bu nedenle milletlerin ayakta kalabilmesi için iyi yetişmiş, donanımlı, geleceğini ikame edecek, oluşturacak genç nesillere ve bu genç nesillerin ürettiği iyi çıktılara ihtiyacımız var. Bu sergide emeği geçenleri ve öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

???????Konuşmaların ardından Kaymakam Canpolat ve katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
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