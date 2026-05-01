Sorgun'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Okul Güvenliği Toplantısı, Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, okullarda ve çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Kaymakam Canpolat, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını, alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıya, ilgili kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.