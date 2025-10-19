Haberler

Sonbaharda Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Güzelliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbahar aylarında rengarenk doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Park, tarihi su değirmenleri ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çekiyor.

Sinop'un doğal güzellikleriyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbaharda görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alan, sonbahar renkleriyle seyrine doyulmaz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Şelalelerin yer aldığı tabiat parkı içinde, yaklaşık bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru ile geçmişi 100 yıla dayanan iki tarihi su değirmeni de bulunuyor.

Ziyaretçilerine hem doğal hem kültürel zenginlik sunan park, rengarenk doğası ve şelaleleriyle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İstanbul Esenler'den gelen ziyaretçi Yahya Yeşiltepe, Tatlıca Şelaleleri'ni ilk kez gördüğünü belirterek, "Doğanın harikası bu şelaleyi görmek için geldik. Doğasıyla, suyuyla gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Sonbaharda renkler daha da büyüleyici olmuş." ifadelerini kullandı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbahar aylarında sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncunun tonlarına bürünen doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.