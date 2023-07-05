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Son Dakika! Tüm otomobillere ek MTV getirildi

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Son dakika! 2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, sıfır ve trafiğe kayıtlı tüm tüm araçlar için geçerli olacak.

YÜZDE 61.5 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (13)

Cevap :

Kaşıkla verip kepçe ile alma dönemi başladı daha yeni neler çıkacak bekleyip, yaşayıp göreceğiz.

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Emrah Tosunoğlu:

Sigaraya alkole zam ekmeğe zam benzine akaryakıta zam çaya zam 0 araçlarda motorlu taşıt vergilerine zam kısacana herşeye zam üstüne zam yoksulluk iyicene pik yapıyor vatandaşın iyicene cepleri boşaltılıyor ama bu millete müstehap bu şekilde yoksulluk içinde yaşamayı herkes kendisi tercih etti

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ferfer:

bence vergiye falan gerek yok oy verenler tespit edilsin ve 2 ay maaşlarına el konsun sonuçta ekmeğe soğana razılardı sesleri çıkmaz herşey vatan için değilmi:))

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