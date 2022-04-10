Son dakika: Tokat'ta rögara düşen manda yavrusunu itfaiye kurtardı
AA - Erol Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Tokat'ın Erbaa ilçesinde kapağı olmayan rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kapağı olmayan rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kelkit Mahallesi'nde dün kaybolan, Mustafa Yıldız'a ait manda yavrusunun kapağı çalınmış rögara düştüğü belirlendi.
İhbar üzerine itfaiye ekibi, bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu manda yavrusu, itfaiye merdivenine bağlanan ip yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bitkin halde olduğu görülen manda yavrusu, sahibine teslim edildi.
AA / Erol Yıldız - Güncel