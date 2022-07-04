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Son dakika! SLOVYANSK - Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırıları

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'in Ukrayna hakimiyetinde bulunan kentlerinden Slovyansk'a başkent Kiev'den yardım paketleri ulaştırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'in Ukrayna hakimiyetinde bulunan kentlerinden Slovyansk'a başkent Kiev'den yardım paketleri ulaştırıldı. Gönüllüler tarafından araçlarla Slovyansk'a getirilen yardım paketleri, askerlerin de yardımıyla sivil halka dağıtıldı. Donbas bölgesi sınırları içinde bulunan Donetsk'te Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Son yirmi dört saatte Rus güçlerinin Donetsk'in Slovyansk kentine yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi ölmüş ve çok sayıda bina hasar görmüştü.

AA / Narciso Contreras - Güncel

Ukrayna Donbas Rusya Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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