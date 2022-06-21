Son Dakika | SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon; 51 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon; 51 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | SGK'yı 24 milyon TL zarara uğratan çeteye operasyon; 51 gözaltı

Son dakika haber: SAMSUN merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğrattıkları belirlenen çete üyesi 51 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğrattıkları belirlenen çete üyesi 51 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, evrakta sahtecilik yaparak vatandaşları emekli ettikleri ve SGK'dan usulsüz ödeme aldıkları belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda, alınan 529 sağlık raporunun usulsüz olduğu, bazı vatandaşların evrakta sahtecilikle emekli edildiği belirlendi. Raporlarla yapılan SGK işlemleri sebebiyle, kamunun, 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Samsun merkezli operasyonda, Mardin, İstanbul, Elazığ, İzmir ve Mersin'de olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak, doküman ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Samsun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title