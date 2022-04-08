Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

AA - Özge Elif Kızıl - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika habere göre Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.

Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.

Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.

1979 doğumlu Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, kilisedeki törenin ardından Lychakiv mezarlığına defnedildi.

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika | Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

AA / Özge Elif Kızıl - Güncel

Cenaze, Asker, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title