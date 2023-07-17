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Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, Tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak

Güncel Haberler

Kremlin'den Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada, "Verilen sözler tutulmadı. Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" denildi.

Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu.

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" dedi.

TEMMUZ 2022'DE İMZALANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığını öne sürerek tahıl koridoru anlaşmasının bugünden itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (18)

mekanci1 genc:

Şimdi dolar bide burdan patlar benzin 50 ye gelir hersey pahalanir

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oturan:

putin küçücük ukrayna ile başa çıkamadı evdeki hesap çarşıya uymadı. sanırım bundan sonrası 3. dünya savaşına gider.

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Onemli Degil:

Giderse de Hakkidir Rusya nin..Arsiz, Yuzsuz Simarik Parazit Ukraynalilara Dunya Prim Verdikce, Rusya nin Haklari Gormezden Gelindikce Hakkidir...Herkez Ektigini Bicermis..

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