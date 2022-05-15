Son dakika... Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarparak ters dönen otomobildeki Halil İbrahim Katipoğlu (53) ile Aykut Uyanık (31) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Sinop'a yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 55 SY 707 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpıp ters döndü. Kazada araçta sıkışan Halil İbrahim Katipoğlu ve Aykut Uyanık hayatını kaybetti, Latif Haspolat da yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Haspolat'ı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cenazeler de incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.