UZMAN ÇAVUŞ AKKAŞ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UZMAN ÇAVUŞ AKKAŞ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'de tartıştığı M.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen uzman çavuş Alper Akkaş (27), Antalya'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

İzmir'de tartıştığı M.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen uzman çavuş Alper Akkaş (27), Antalya'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Cenaze sırasında ayakta durmakta zorlanan anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diyerek gözyaşı döktü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı M.T. tarafından göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş için memleketi Antalya'da, Uncalı Mahallesi Hasan Kartal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, askeri personel, Akkaş'ın babası Mustafa, annesi Mihriban Akkaş ve yakınları katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diye gözyaşı döktü. Burada kılınan namazın ardından Akkaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığına götürülerek defnedildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title