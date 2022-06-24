Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Marmaris Değirmenyanı Kriz Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Haziran 2022 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi, Bördübet koyu ile Yedi Adalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı. Bu süreci güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte saat 14.02'de Dalaman'da 22 Haziran'da saat 09.30 Fethiye, Köyceğiz, saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam affedersin içmiş. Şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım. Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız."

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MARMARİS (Muğla),