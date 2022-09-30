Son Dakika | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında durdurulan bir araçtaki aramada 190 gram metamfetamin ile reçeteye tabi 2 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ş.M.A. (40) ve S.G. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel