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Son dakika! Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika! Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geri manevra yaparken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi Mezarlık mevkisinde Ercan Zeybek'in (51) kullandığı 45 ZE 085 plakalı traktör, geri manevra sırasında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, traktörün altında kalan Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Zeybek, Manisa, Güncel, Haberler

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