Son dakika: Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Sarısu Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangında çatıda hasar oluştu.
AA / Ali Yıldırım - Güncel