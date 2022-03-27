Son dakika: Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Sarısu Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında çatıda hasar oluştu.