Son dakika: Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika haberi: MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, gece Büyükhüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erdal P., Ahmet G. ve Tugay B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title