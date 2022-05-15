Son dakika... Lviv'de tarihi eserler olası saldırılara karşı koruma altına alındı - Haberler

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Son dakika... Lviv'de tarihi eserler olası saldırılara karşı koruma altına alındı

AA - Omar Marques - Güncel
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Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Varsayım Katedrali Bazilikası'nda bulunan heykeller ve şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan tarihi eserler zarar görmemeleri için koruma altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Lviv Varsayım Katedrali Bazilikası'nda bulunan heykeller ve şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan tarihi eserler zarar görmemeleri için koruma altına alındı.

AA / Omar Marques - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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