Son dakika... Isparta'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Fatih Demirtaş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Çiçekpınar beldesinde kullanılmayan evde henüz beliremeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Şarkikaraağaç ve Çiçekpınar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.
AA / Fatih Demirtaş - Güncel