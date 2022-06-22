Son dakika... İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Helikopterle Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu" Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu" açıklamasını yaptı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'in Bördübet mevkiinde devam eden orman yangınını havadan incelediği duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: "Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu." Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 ANKA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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