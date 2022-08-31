Son Dakika | Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı. Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde hareketsiz duran leyleği fark etti. Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli Doğu Akdeniz Arsuz Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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