Son dakika haberleri! Vali Köşger: "(Çeşme'deki orman yangını) Tehlike geçmiş durumda"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Helikopter ekiplerinin soğutma çalışmaları İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme'deki orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Helikopter ekiplerinin soğutma çalışmaları
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme'deki orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel