Son dakika haberleri! Vali Köşger: "(Çeşme'deki orman yangını) Tehlike geçmiş durumda" - Haberler

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Son dakika haberleri! Vali Köşger: "(Çeşme'deki orman yangını) Tehlike geçmiş durumda"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Son dakika haberler... Helikopter ekiplerinin soğutma çalışmaları İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme'deki orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Helikopter ekiplerinin soğutma çalışmaları

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme'deki orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Yavuz Selim Köşger Helikopter İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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