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Son dakika haberleri... Vali Hatipoğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri... Vali Hatipoğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret

Son dakika gündem haberi... Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Fuat Yanar'ı ziyaret etti.

Yanar'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Hatipoğlu, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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