Son dakika haberleri... Vali Hatipoğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Fuat Yanar'ı ziyaret etti.
Yanar'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Hatipoğlu, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel