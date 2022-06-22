Son dakika haberleri... Vali Hatipoğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret Son dakika gündem haberi... Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hatipoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Fuat Yanar'ı ziyaret etti. Yanar'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Hatipoğlu, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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