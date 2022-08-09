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Son dakika haberleri... Tokat'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

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Son dakika haberleri... Tokat'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

Son dakika haberi: Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Tokat'ta jandarma tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Kömeç köyünde bir araç köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek ağız ve sol ön ayak kısmından yaralandı.

Yaralı köpek, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

AA / Güncel

Jandarma Tragger Tokat Haberler Son Dakika

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