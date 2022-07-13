Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu - Haberler

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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

AA - Enes Duran - Güncel
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.

Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

AA / Enes Duran - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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