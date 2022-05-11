İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletli polis memurlarından biri şehit düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletli polis memurlarından biri şehit düştü

AA - Tansel Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletli polis memurlarından biri şehit düştü

İstanbul Sultanbeyli'den kahreden haber geldi. Şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit düşerken, diğeri yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın vücudunda kırıklar tespit edildi, hayati tehlikesi ise bulunmuyor.

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken tıra çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

REFÜJE SAVRULDULAR

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi. Polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Polis Memuru, Tragger, Şehit, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title