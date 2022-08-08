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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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