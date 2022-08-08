Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.