Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel