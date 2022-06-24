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Son dakika haberleri... Sakarya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
Son dakika haberleri... Sakarya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynarca'dan Karasu istikametine seyir halinde olan Barış T. yönetimindeki 54 VA 363 plakalı otomobil, Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca kavşağında İbrahim Malçok'un kullandığı 54 AT 108 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü Malçok, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Malkoç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan ve olay yerinde müdahale edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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