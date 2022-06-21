Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, boru yüklü kamyon, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. ELAZIĞ'da, boru yüklü kamyon, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. B.T.'nin kullandığı boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan 2 benzin pompasında hasar oluşurken, çalışanlar panikle sağa sola kaçıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.