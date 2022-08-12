Son dakika haberleri! Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü, öldü. Osmaniye'de refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü, öldü. İbrahim Ceylan idaresindeki 01 DNY 14 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye Organize Sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarparak devrildi. Ön kısmı yanmaya başlayan tıra, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ekipler, araçta sıkışan Ceylan'ın yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan çıkarılan ceset, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Ümit Kahrıman İbrahim Ceylan Osmaniye Tarsus Güncel Haberler Son Dakika

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