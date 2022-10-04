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Nehirde ölü bulunan 2 çocuk babası adamın katili, eşinin sevgilisi çıktı

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Amasya'da geçen yıl, evli 2 çocuk babası Muhammet Burhan'ın başından vurularak öldürülmesiyle ilgili eşi F.B. ile F.B'nin sevgilisi olduğu iddia edilen işçi Selami Şen gözaltına alındı. Selami Şen, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Amasya'da evli 2 çocuk babası Muhammet Burhan, Yeşilırmak nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Muhammet Burhan'ın eşi F.B.'nin seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

F.B.'nin sevgili olduğu belirtilen Selami Şen ile sürekli görüştüğü, yazıştığı belirlendi. F.B. ve Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amasya 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Zeynep Nursen:

Başı bağlı ama kocası da var, katil olmasını istediği sevgilisi de..

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